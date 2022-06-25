شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تعيد بناء منظومة منصات خدمات حجاج الداخل بعد هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - العمل على تعيين "الضيف الخفي" كأداة لقياس الرضا

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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بأنه سيتم عقب موسم الحج إعادة بناء كامل منظومة منصات خدمات حجاج الداخل؛ لافتاً إلى أن التقييم للشركات هو بهدف التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الحج والعمرة، اليوم، مع المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل.

وقال " مشاط " : يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج فأكثرهم يحجون لأول مرة، منوّهاً بأن في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن.

وأضاف : جهزنا فريق عمل مختص للعمل على كل ما يتعلق بذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي، ومن الأمور الجميلة إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي، وأتمنى أن يكون هناك نشر للمحتوى الإعلامي الذي يساهم في تحسين مستوى التوقع لدى الحاج إلى المستوى المتوسط، وسيتم نشر ملف كامل عن الية القياس والمعايير التي يتم العمل عليها، وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة.

وأشار إلى أن الضيف الخفي أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم، لافتاً إلى أن 22,000 حاج قاموا بعملية تقييم خدمات حجاج الداخل السنة الماضية ‏وكانت نسبة الرضا مخالفة للتوقعات السلبية وكانت نسبة مرتفعة في رضا الحجاج.

وأكد " مشاط " بأن المجلس التنسيقي الحالي يبحث عن الحلول ويديرها بحكمة واحترافية، ويبحث عن مصلحة الشركات بما لا يؤثر على المصلحة العامة.