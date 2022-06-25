“إنه قرار الله ” … أول تعليق من “ترامب” على إلغاء حق الإجهاض في أمريكا

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” إن “الله اتخذ القرار” وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر أنه أدى دورا في القرار بعد أن عيّن 3 قضاة محافظين في المحكمة خلال وجوده في منصبه.
وحول القرار الذي حسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في أمريكا، قال ترامب إن القرار “يتبع الدستور، ويعيد الحقوق إلى من كان ينبغي منحها إليهم منذ فترة طويلة”.
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