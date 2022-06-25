شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: فرصة لهطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم. ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.