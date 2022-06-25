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مستشفى الأمين النموذجي يطلق حملته التوعوية للوقاية من الاوبئة والحميات بمحافظتي اب وتعز

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محمد بن مسعود - الدمام - مستشفى الأمين النموذجي يطلق حملته التوعوية للوقاية من الاوبئة والحميات بمحافظتي اب وتعز

السبت 25 يونيو 2022 الساعة 05:50

مستشفى الأمين النموذجي يطلق حملته التوعوية للوقاية من الاوبئة والحميات بمحافظتي اب وتعز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

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