الإطاحة بمواطن ظهر في مقطع فيديو مستلقيًّا على الطريق العام

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضحت شرطة جازان أن المواطن ظهر في مقطع فيديو مستلقيًا على طريق عام في محافظة العيدابي معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، كما نشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة متابعيه.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة مع استكمال إجراءات القبض على مَن وثّق المقطع.