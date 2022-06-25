أبو الفرج: 3 عبوات لكل حاج يوميا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

كشف العضو المنتدب لشركة الزمازمة بمكة المكرمة حسن محمود أبو الفرج عن بدء تطبيق تجربة توزيع ماء زمزم باستخدام بطاقة الحاج الذكية بمعدل 3 عبوات لكل حاج يوميا.

وأكد في حوار لـ (المدينة) توزيع مليون عبوة خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى العمل على تجاوز مختلف التحديات للوصول لجميع الحجاج في مساكنهم وإلغاء جوالين 20 لترا، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 10 آلاف عبوة.

ولفت إلى الانتهاء من كافة التجهيزات بهدف إيصال العبوات يومياً للحاج أثناء قدومه وفي مسكنه، لافتا إلى مشاركة 800 عامل في تأمين عبوات زمزم لضيوف الرحمن.

* ما أبرز استعدادات شركة الزمازمة لموسم حج هذا العام لاسيما مع استقبال مليون حاج بعد جائحة كورونا وتحول مكتب الزمازمة إلى شركة؟

بحمد الله دخلنا مرحلة التحول من مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات بناء على الأمر السامي الكريم. وقد جهزنا الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والتعبئة والمتابعة بهدف إيصال العبوات يومياً للحاج أثناء قدومه وفي مسكنه، ومن أبرز متغيرات خطة العام الحالي إلغاء جوالين (20) لترا واستبدالها بعبوات 330 مل ويتم تسليم كل حاج يومياً ثلاث عبوات في مسكنه طيلة فترة بقائه في مكة المكرمة، ويتم استقبال الحجاج بعبوات زمزم لحظة قدومهم وكذلك أثناء المغادرة سواء إلى جدة أو المدينة المنورة كما يتم توفير عبوات زمزم لحظة وجود الحجاج في مشعر مني بالتنسيق مع شركات الطوافة، وتماشياً مع برنامج رؤية المملكة 2030، ستكون جميع إجراءات العمل رقمية بدءً من استلام العبوات من مركز التعبئة الآلية الخاص بشركة الزمازمة حتى وصولها إلى يد المستفيد، وهذا العام ستكون 80% من سيارات النقل مبردة، وستعمل فرق ميدانية لمقابلة الحجاج والتأكد من وصول الخدمة إليهم وقياس مدى أثر تجربة الحاج ومشاعره بعد حصوله على ماء زمزم المبارك وتم تجنيد 600 عامل و200 موظف لتأمين عبوات زمزم لضيوف الرحمن خلال تواجدهم فى مكة المكرمة، وموسم حج هذا العام سيشهد أكبر مشاركة للعنصر النسائي في تقديم ماء زمزم للحجاج وفي العمل الميداني والإداري.