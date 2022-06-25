المعلمون والمعلمات متفائلون بأكبر حركة نقل خارجي تحقق الطموحات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

فور إعلان وزارة التعليم عن بدء التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، اعتباراً من أمس الخميس؛ تفاعل معلمون ومعلمات مع تفاصيل الخبر، وأبدوا تفاؤلاً كبيراً في إمكانية تحقيق أمنياتهم بالنقل إلى الشرائح التي يريدون العمل بها، ليكونوا قريبين إلى ذويهم.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام “نور”، وتستمر فترة التقديم حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، قبل إعلان النتائج يوم الأحد 25 من ذي الحجة المقبل.

وقالت الوزارة إنها سوف تمنح المعلمين نقاطاً ومميزات إضافية، مع إعطاء نقاط لكل متقدم بحسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم، كما تتجه الإجراءات المطوّرة إلى تقليص قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.

مبدأ الشفافية ويرى معلمون أن إعلان الوزارة تطبيق إجراءات نقل مطورة، كفيل بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين، وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات النقل، دون محاباة أو واسطة. أخبار قد تهمك

وتفاعل الكثير مع الخبر، وغردوا تحت وسوم #إجراءات_النقل_المطورة، مستبشرين بنتائج مغايرة، تلبي الطموحات، وتحقق الآمال.

ويستبشر المعلم عبدالله بن محمد الجريذي بعملية النقل، ويرى أن الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة، ستجعل حركة النقل في هذا العام الأكبر من نوعها، مقارنة بأعوام سابقة.

ونشر الحريذي إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية، في إشارة إلى إمكانية أن تدعم تلك الإجراءات آلية النقل، وتلبي حاجة المعلمين والمعلمات الطامحين في النقل هذا العام.

نظام النقاط من ناحيتها، ركزت المعلمة لطيفة الدليهان على إجراءات النقل المطورة، وتأثيراتها المتوقعة على عملية النقل لهدا العام.

وقالت: “من تلك الإجراءات تعويض سنة التقديم بنقاط نقطة عن كل سنة إلى عام ١٤٤٣، ومنح ربع درجة عن كل سنة خدمة للمتقدم، وأخيراً إضافة نقاط لمن حصل على دبلوم الاستثمار الأمثل ١٠ نقاط للدبلوم (فصل دارسي) ١٥ لدبلوم (فصليين دراسيين)”، في إشارة إلى إمكانية أن تساعد تلك النقاط العديد من المعلمين في تحقيق هدف النقل.

تحقيق الأماني وعبّر مغرد أطلق على نفسه “أبو سيف” عن توقعاته الشخصية بأن تصبح حركة نقل المعلمين المقبلة أكبر حركة نقل تشهدها الوزارة منذسنوات، وقال: “اللهم حقق أماني الراغبين جميعاً”.

وبعثت “تهاني التميمي” برسالة طمأنة إلى المعلمين والمعلمات، أشارت فيها إلى أن عملية النقل لهذا العام ستحقق أمنياتهم.

وقالت تهاني في تغريدتها مخاطبة جميع المعلمين: “ثقوا بأن وزارة التعليم حالياً تعمل جاهدة على العمل على إجراءات النقل المطورة، لتضمن بإذن الله رفع نسبة حركة النقل الخارجي بما يرضي الجميع بإذن الله.. قولوا يا رب يسرها”.

إدارات التعليم تغرد وكان لإدارات التعليم في عدد من المناطق، رأيها الخاص في عملية النقل، حيث قالت إدارة تعليم عسير في حسابها على “توتير” عن عملية النقل: “تحقق #إجراءات_النقل_المطورة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، بما يتوافق مع المصلحة العامة وتطوير العملية التعليمية”.

بدورها، قالت إدارة تعليم العلا: “إجراءات_النقل_المطورة، تسهم في خلق البيئة التعليمية المناسبة، وتحقِّق الاستقرار الوظيفي، وترفع كفاءةالمعلم المهنية”.

ولم يختلف المشهد لدى إدارة تعليم نجران، حيث قالت: “إجراءات_النقل_المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية، تسهم في تقليص قوائم الانتظار وزيادة أعداد المنقولين من شاغلي الوظائف التعليمية، لتعزيز استقرارهم الوظيفي”.