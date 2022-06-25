“البيئة” تكشف عن موعد صرف الدعم لصغار مربي المواشي .. وتوضح قيمته والشروط المطلوبة للحصول عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية يكون من تاريخ 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي.

و أفادت الوزارة أن قيمة الدعم للمواشي المستهدفة في البرنامج تبلغ 8 ريالات للرأس من الماعز والضأن، و40 ريالا للرأس من الإبل، و60 ريالا للرأس من الأبقار وفقا لعكاظ .

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفر المتطلبات التالية للتحقق من أهلية المتقدم أو المتقدمة للحصول على الدعم، وهي: أن يكون سعوديا أو حاملا لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص، ألا يكون سجينا أو موقوفا أو مقيما إقامة دائمة في مركز إيوائي.

وأضافت، ألا يقل سنّه عن 21 سنة، أن يكون حاصلا على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابعت، أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، ويجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل السعودية أثناء فترة الاستفادة من الدعم