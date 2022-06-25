محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح رئيس مركز أبوعجرم بدر الشمري، أن المدينة استقبلت على مدى الأيام الماضية 8349 حاجًا لأداء فريضة حج هذا العام 1443هـ؛ حيث قدمت لهم الرعاية الكاملة والعديد من الخدمات الأمنية والصحية والغذائية، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم وتقديم النصائح المتعلقة في مناسك الحج والعمرة، كما سُلموا هدية الحرمين من المصحف الكريم وأكد الشمري أن المدينة تعمل على مدى اليوم لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، والذي يؤكد بتقديم أفضل الخدمات لرعاية ضيوف الرحمن في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، أيدها الله، والتي تكرس جل اهتمامها لخدمة الحرمين الشريفين. يٌذكر أن المدينة تضم العديد من الإدارات وأفرع الوزارات لخدمة ضيوف الرحمن، كأمانة المنطقة والشؤون الصحية والتعليم والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والافتاء والهلال الأحمر والرياضة والشباب والجهات التطوعية، وتشرف على أعمالها إمارة المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال وصول ضيوف الرحمن من العراق لمدينة الحجاج بأبوعجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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