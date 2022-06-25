محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف ساعد الجهني، أن تجهيزات الإعاشة لموسم هذا العام 1443هـ تسير وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة منذ وقتٍ مبكر، إذ روعي فيها التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة على غرار أمانة العاصمة المقدسة، التي باشرت تأهيل المطابخ بما يضمن وصول الأطعمة إلى ضيوف الرحمن بجودة عالية

ولفت الجهني النظر -على هامش ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل الذي ينظمه المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في مشعر عرفات- إلى أن التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لتحقيق ذلك قائم بشكل لحظي، حرصًا على تقديم الغذاء بكفاءة عالية، مع أهمية أن يُقدم طازجًا، وذلك بتحضيره في مطابخ مكة المكرمة، ومن ثم تجهيزه في المشاعر المقدسة، منوهًا بالخطوة الجديدة التي نتطلع أن تزيد من ضمان خدمة حجاج بيت الله الحرام بصورة أفضل وأكثر سرعة، ودون قصور هذا العام، وذلك بإنشاء مطابخ مركزية وأشار إلى أن هذا العام سيشهد عودة الوجبات والبوفيهات إلى ما كان عليه في حج عام ١٤٤٠هـ، وذلك لتلبية رغبات ضيوف الرحمن. وختم الجهني حديثه بالتأكيد على أن موسم حج هذا العام سيحظى بالعديد من الخطوات التطويرية في هذا الشأن، إذ عمل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على عقد شراكة مع مكتب استشاري متخصص، سيتولى متابعة سير خدمات الإعاشة، وذلك بعد مسح ميداني جرى لجميع متعهديها، إلى جانب عقد المجلس للقاءات إثرائية مع أمانة العاصمة المقدسة؛ لتعزيز المفاهيم المطلوبة لدى متعهدي الإعاشة ومشرفي الشركات، بما يضمن توفير أرقى وأمثل الخدمات لضيوف الرحمن.

كانت هذه تفاصيل خبر مطابخ مركزية تدخل الخدمة لأول مرة في حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.