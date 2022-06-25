شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5م2 لكل حاج بـ «مخيمات منى».. واقتصار العمرة على الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل د. ساعد الجهني، لـ (اليوم)، أن المجلس يقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم، بكامل طاقته وقوته، وأن شركات حجاج الداخل تقدم الخدمات لضيوف الرحمن من خلال ثلاث باقات، تتمثل في باقة الأبراج، وباقة الضيافة 1 «الخيام المطورة»، وباقة الضيافة 2 «خيام».

مساحات مخصصة

وقال د. الجهني: في باقة الأبراج تكون مساحة الغرفة 5 × 7 م2، ومساحة الحاج المخصصة 2.5 م2 تقريبا، وأقصى عدد للحجاج في الغرفة 14 حاجا، وفي باقة الضيافة 1 «الخيام المطورة» تختلف مقاسات الخيام المخصصة، بينما مساحة الحاج المخصصة 2.5 م2 تقريبا، وعدد الحجاج في المساحة المخصصة 35 حاجا كأقصى عدد، بينما في باقة الضيافة 1 «خيام»، المساحة المخصصة لكل حاج 1.6 م2، وعدد الحجاج في المساحة المخصصة حسب المساحة.

جودة الخدمات وأوضح د. الجهني أن موسم هذا العام يعتبر انطلاقة جديدة بعد جائحة كورونا، وأن هناك الكثير من الخدمات المقدمة وفقا لتوجيهات ومتابعة وزارة الحج والعمرة، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات، سواء كان على صعيد السكن أو الإعاشة.

مبادرات نوعيةوأضاف: يسهم المجلس في اقتراح الأنشطة التي تعزز الارتقاء بالخدمات، والمساهمة في بعض المبادرات النوعية، ومن أبرزها مبادرة إطلاق وحدة التطوع بالمجلس، التي ستسهم في الارتقاء بالأعمال التطوعية في مجال الحج والعمرة.

تقديم بوفيهاتوأشار إلى أن دور منصة الحلول يتمثل في الربط بين الخدمات المقدمة من الشركات، والجهة المشرعة «وزارة الحج والعمرة»، والمستفيد، مؤكدا العمل على تلبية رغبات الحجاج في إعادة الوجبات لما كانت عليه في عام 1440هـ، إذا سيتم تقديمها بشكل «بوفيهات»؛ لتلبية رغبات ضيوف الرحمن من حيث التنوع.

أداء العمرةوفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط، بدءا من يوم أمس الجمعة، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أن الحجز لأداء العمرة سيُتاح عبر تطبيق «اعتمرنا» بعد انتهاء موسم الحج، تسهيلا لضيوف الرحمن، وتخفيفا عليهم، وحفاظا على سلامتهم.