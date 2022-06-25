شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أغذية مجهولة المصدر بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية الظهران، 7 مخالفات، وأتلفت مواد غذائية منتهية الصلاحية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وكثفت إدارة النظافة أعمالها في الكنس الآلي بشوارع وطرق أحياء الظهران، فيما واصلت إدارة صحة البيئة أعمال الإصحاح البيئي، من خلال رش المبيدات الحشرية، ومكافحة القوارض.

وكانت إدارة النظافة قد ضبطت مركبة من نوع خلاط، يفرغ سائقها المتبقي من الخرسانة في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وكثفت الرقابة النسائية الجولات الرقابية على صالونات التجميل النسائية، وذلك حرصا على تحقيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتطبيقها بأعلى جودة؛ لتعزيز جودة الحياة.