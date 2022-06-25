شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 10 معدات تنهل الرمال غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت لجنة نهل الرمال التابعة لبلدية غرب الدمام، 10 معدات خلال أسبوع؛ لتجريفها الأراضي ونهل الرمال من المناطق غير المخصصة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكثف القسم النسائي بإدارة صحة البيئة جولاته الرقابية على الصالونات النسائية ومراكز التجميل، في نطاق بلدية غرب الدمام؛ للتأكد من صلاحية المنتجات، وسلامة الأجهزة المستخدمة.

وواصل مراقبو إدارة صحة البيئة الجولات اليومية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حرصا على سلامة الأغذية، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».

وكانت البلدية قد أتلفت 45 مستحضرا للتجميل، خلال زيارة 158 منشأة، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية خلال جولات الرقابة النسائية بإدارة صحة البيئة على المنشآت النسائية والغذائية؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البلدية.