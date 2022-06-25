شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل محتوى «حق الله» بالشوارع العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، المحتوى التوعوي لحملة «حقُّ الله»، على الشاشات الإعلانية بالشوارع العامة بالمنطقة، وذلك بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية.

وتستهدف حملة «حقُّ الله» تعزيز العقيدة الصحيحة، ومعالجة ما يخالفها، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

وتأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، وبتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند.