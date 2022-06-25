شكرا لقرائتكم خبر عن أرشفة 26158 وثيقة رسمية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف مبادرة «أرشفة»، بمشاركة المتطوعين، وبلغت إحصائية الأرشفة ضمن مرحلتها الخامسة، 108 ملفات، تحتوي 26158 وثيقة رسمية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مفهوم البلدية الرقمية، وتفعيل برنامج كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية.

على جانب آخر، دعت البلدية، أبناء وبنات المجتمع، لتقديم الأفكار والمقترحات الإبداعية فيما يحسن خدمات القطاع البلدي، وتحسين المشهد الحضري؛ بهدف زيادة رضا المستفيد ورفع مستوى جودة الحياة، وذلك بعد ختام فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، تحت شعار «مدن المستقبل 2»، بجلسات عمل متخصصة ومعرض فني، بالشراكة مع نخبة من المبدعين والمبتكرين في مجال الإبداع والابتكار والتقنية والاستدامة.