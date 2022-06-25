شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة وإنذارا للمنشآت النسائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 13 مخالفة، ووجهت 9 إنذارات، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية خلال أسبوع.

وأزالت البلدية 21 لوحة إعلانية مخالفة من مواقع متفرقة بحي العليا، ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

كما رصدت 8 مخالفات بناء في العزيزية، تتمثل في عدم الالتزام برخصة البناء، وإحداث إضافات إنشائية، وعدم الالتزام بنظافة الموقع، وعدم وجود سور، واستخدام الشوارع والأراضي المحيطة.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر وسريان الرخص التجارية فيها.