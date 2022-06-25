شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 280 شجرة.. وصيانة 4260 م من شبكات الري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 280 شجرة، و5000 زهرة، خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى قص 6832 م2 من المسطحات والمغطيات، وصيانة 4260 م من شبكات الري، و72 من الأسوار والمضخات والألعاب، ومتابعة وإغلاق 26 بلاغًا، وذلك ضمن أعمالها الميدانية لمتابعة وصيانة الحدائق والمرافق البلدية.

وباشرت البلدية حالة لتجمع المياه والحشائش، تسبب تشوهًا بصريًا، وأنجزت مسح الموقع وتسويته، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت البلدية قد أزالت مبنى متهالكًا وآيلًا للسقوط، ضمن الأعمال الميدانية للحفاظ على المظهر العام، وجودة الحياة، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات.

وأنهت البلدية، بالتنسيق مع وكالة الخدمات، الحملة المشتركة مع الجهات الأمنية؛ لرفع السيارات التالفة في خضرية الدمام، ونتج عنها رفع 216 سيارة خلال ثلاثة أيام، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيال السيارات المرفوعة.