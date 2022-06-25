شكرا لقرائتكم خبر عن مركز صحي ومقطورة لخدمة 8 آلاف حاج عراقي بـ«جديدة عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، خدماتها وإمكاناتها الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، عبر منفذ جديدة عرعر؛ لخدمة أكثر من 8 آلاف حاج عراقي على مدى الستة أيام الماضية.

وتمثلت الخدمات في مناظرة جميع الحجاج القادمين من المنفذ فور وصولهم؛ للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ذات الأهمية التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وإحالة الحالات المشتبه بها للمستشفيات المرجعية لاستكمال الفحوصات وتأكيد التشخيص، وتطبيق الاشتراطات الصحية بالنسبة للأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، ورصد المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية اللازمة.