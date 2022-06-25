شكرا لقرائتكم خبر عن الإفطار والصدقة.. خدمات تطوعية لراحة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، خدمات تطوعية لحجاج بيت الله الحرام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسم حج هذا العام 1443هـ، ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج.

وتشرف الإدارة الرئيسية بالجمعية على تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المنفذة لموسم الحج التي بدأتها منتصف الشهر الجاري، ومن أبرزها مشروع إفطار صائم في عشر ذي الحجة، بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في المسجد النبوي الشريف للحجاج والزوار، ومشروع الصدقة الذي يستهدف الأشد احتياجا لصالح الأسر المستفيدة بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مشروع سُقيا الماء للمساجد والحجاج.

وأشارت إلى توزيع عبوات الماء على زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى داخل المنطقة، ومشروع الأضاحي الذي يوزع على الأسر المستفيدة ومشروع تفريج الكرب ومشروع دعم الأسر بالسلال الغذائية ومشروع دعم الأوقاف السبعة الخاصة بالجمعية التي يعود ريعها للأسر المستفيدة.