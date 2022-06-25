شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج المغرب: «طريق مكة» سهلت إجراءات السفر علينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج المغرب المستفيدون من مبادرة «طريق مكة»، التي دُشنت أمس الأول، في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بهذه المبادرة، واصفين إياها بـ«المكرمة»، التي تُضاف إلى جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدوا عقب إتمام إجراءات سفرهم، أن المبادرة أسهمت في التخفيف عن الحجاج، وسهلت إجراءات السفر عليهم، خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأعربوا عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية، على كل ما تقدمه لضيوف الرحمن؛ للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بها، التي تجسد الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

ووصل الحجاج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، وكان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.