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حجاج المغرب: «طريق مكة» سهلت إجراءات السفر علينا

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الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج المغرب المستفيدون من مبادرة «طريق مكة»، التي دُشنت أمس الأول، في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بهذه المبادرة، واصفين إياها بـ«المكرمة»، التي تُضاف إلى جهود المملكة العربية الكبيرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدوا عقب إتمام إجراءات سفرهم، أن المبادرة أسهمت في التخفيف عن الحجاج، وسهلت إجراءات السفر عليهم، خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة .

وأعربوا عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية، على كل ما تقدمه لضيوف الرحمن؛ للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بها، التي تجسد الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

ووصل الحجاج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، وكان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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