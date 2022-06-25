شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 214 ألف حاج إلى المدينة المنورة برا وجوا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى يوم أمس الأول، 214.212 حاجا، من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام، وذلك حسبما كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة.

وأوضحت الإحصائية أن 189.446 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 17.344 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأشارت إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا، بواقع 15.701 حاج، ومن العراق 10.561 حاجا، ومن نيجيريا 8.312، ومن الهند 7.664، ثم حجاج إيران بواقع 6.557 حاجا.

وبينت أن 130.308 من الحجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس، 83.882 حاجا من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 825 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 825 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 26 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 143 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.