شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر «بلدي» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدّم أمانة حفر الباطن خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من «10 - 13 ذي الحجة».

ويمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/7/4م بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، بهدف مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم في ذبح الأضاحي بسهولة، دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وفق اشتراطات بلدية محددة، يلتزم بها صاحب المنشأة، التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.