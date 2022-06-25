النفيعي يحرض نجم الأهلي على “ضرب” زميله.. الغامدي يفجرها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
كشف مشاري الغامدي مترجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السابق، عن الوجه الآخر للأستاذ ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسارة قاسية أمام الرائد (1-3)، ضمن منافسات الجولة 29 “قبل الأخيرة”، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وبهذه النتيجة، تراجع الراقي إلى المركز الرابع عشر المُهدد بـ”الهبوط”، إلى دوري الدرجة الأولى، في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023
وقال مشاري الغامدي في أحدى المساحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “أنا كنت موجود في عهد رئاسة ماجد النفيعي 2018 وكنت أرى التدخلات في التشكيلة لأني كنت اترجم الذي يحدث”
وواصل: “اللي خرجوا سنة ٢٠١٨ مثل وليد باخشوين، كان بسبب كذب موسى المحياني على المدرب، ويقول هؤلاء اللاعبين انتهت عقودهم وما يبغوا يجددوا، أصغر مشجع في الأهلي يعرف الي صاير”
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وأضاف مشاري الغامدي: “كان يحضر بين الشوطين ويتكلم على اللاعبين ويهزء فيهم كيف تبغى يكون مستواهم في الشوط الثاني!”
وفجر مترجم الأهلي السابق مفاجأة مدوية للجماهير، قائلا: “ماجد النفيعي وموسى المحياني، طلبا مني اتكلم مع التشيلي باولو دياز لكي يضرب الكابتن مهند عسيري، مقابل 10 آلاف دولار !”
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