شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 4300 مريض بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.301 مستفيد خلال الفترة من 1 حتى 7 يونيو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 422 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 309 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 77 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 84 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 142 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 208 أطفال، وقسم التوليد 5 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.247 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 154 مستفيدًا، وأجري 392 فحصًا مخبريًا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 1.247 مراجعًا. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 391 فردًا، وقسم نقل الدم مستفيد واحد، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.