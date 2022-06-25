شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف مستفيد من مكافحة العمى بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جاروا بجمهورية الكاميرون، التي نفذت خلال الفترة من 18 وحتى 23 يونيو 2022م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4 آلاف حالة، وإجراء 423 عملية جراحية، فضلا عن توزيع 923 نظارة طبية وتقديم و3.969 قطرة للعيون. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز لعلاج العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.