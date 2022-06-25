شكرا لقرائتكم خبر عن «التعدين» و«إمدادات الطاقة» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى، خلال اجتماع - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. علي القرني، عددا من الموضوعات المحالة لها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات، والرفع بها للمجلس في الفترة المقبلة. وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442 / 1443 هـ، وما ورد في مضامينه المتعلقة بأداء الوزارة خلال عام التقرير.

وبحث الاجتماع مؤشرات الأداء لمبادرات الوزارة والمستهدفات والمتحقق منها، الواردة في تقرير الوزارة، والتحديات التي تواجهها في قطاع الصناعة والتعدين والحلول المطروحة لمعالجتها، ومدى إمكانية الاستفادة من الثروة المعدنية وتشجيع الاستثمارات وتذليل العقبات في ذلك المجال، وتحسين التوسع الجغرافي للمصانع في المملكة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في العديد من المجالات المختلفة.