عاجل.. ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد أيام قليلة من رحيل السنغالي ساديو ماني

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل اللاعب لأي اتفاق بشأن عملية التجديد مع الريدز

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم: “ليفربول يدرس خيار التخلي عن محمد صلاح مثلما فعل مع ساديو ماني”

وواصلت: “لن يقبل ليفربول بأقل من 60 مليون يورو من أجل رحيل محمد صلاح، وريال مدريد يُراقب الوضع”

وكان ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي انضم إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني بعقد ممتد حتى 2025 وبقيمة مالية وصلت إلى 42 مليون يورو