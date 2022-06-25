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عاجل.. ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمد صلاح مع بعد أيام قليلة من رحيل السنغالي ساديو ماني

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل اللاعب لأي اتفاق بشأن عملية التجديد مع الريدز

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم: “ليفربول يدرس خيار التخلي عن محمد صلاح مثلما فعل مع ساديو ماني”

وواصلت: “لن يقبل ليفربول بأقل من 60 مليون يورو من أجل رحيل محمد صلاح، وريال مدريد يُراقب الوضع”

وكان ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي انضم إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني بعقد ممتد حتى 2025 وبقيمة مالية وصلت إلى 42 مليون يورو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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