شرطة منطقة جازان تقبض على مواطن نشر محتوى مخالفًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت شرطة منطقة جازان أنها تمكنت من القبض على مواطن نشر محتوى مخالفًا.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المواطن ظهر في مقطع فيديو مستلقيًا على طريق عام في محافظة العيدابي.

وأضافت أنه عرض بفعلته هذه حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه نشر ذلك على في شبكات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة عدد متابعيه.

وأكدت انه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتم إحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق المقطع.