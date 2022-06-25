مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولة العبور من المغرب إلى إسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات قضى 18 مهاجرا من أصول أفريقية، الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني. جاء ذلك وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية مساء الجمعة. وقالت السلطات المحلية في إقليم الناظور في بيان إن “13 مهاجرا غير شرعيين الخليج 365 أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم الخطيرة”. أخبار قد تهمك

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