الخضيري: الجبن السائل أسوأ الأنواع بسبب زيادة الدهون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذر العالم المتخصص في المسرطنات، د. فهد الخضيري، من الجبن السائل، باعتباره الأسوأ من حيث زيادة الدهون، والتي تصل نسبتها إلى 70%. وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن أقل الأجبان دهوناً هي الجبنة البيضاء الفيتا. وأشار الخضيري إلى أن الأفضل هو الجبن بدون ملح والجبن القريش، ثم الكرافت المطبوخ، المثلث، الشرائح. أخبار قد تهمك

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