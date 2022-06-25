محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف الصفواني، و”، أن تمساح سيهات لا يشكل خطرًا وفرق البحث تكثف جهودها لاصطياده. وأضاف أن التمساح قد يكون اشتراه أحد المواطنين قبل سن قوانين حظر بيعه، ووضعه في مزرعته واستطاع أن يهرب في الصرف الزراعي ومنه إلى البحر، أو أن أحدًا رباه، ولما كبر، هربه. وأكد الصفواني “أن حرس الحدود متيقظ جدا في تلك المنطقة ولا خوف من التمساح”. يذكر أن أهالي سيهات رصدوا تمساحًا يسبح في الماء، وعبروا عن مخاوفهم من خطورة التمساح. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بجمعية صيادي الأسماك: «تمساح سيهات» لا يشكل خطرًا على الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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