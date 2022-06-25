الروبوت «أوبتيموس».. يتحدّى الإنسان بخصائصه الخارقة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة تسلا للسيارات -التي يمتلكها إيلون ماسك- أنها ستكشف النقاب عن روبوتها البشري الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والمسمى «أوبتيموس»، في غضون 3 أشهر فقط، وكشفت ميزاته «الخارقة».
وفي حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، الثلاثاء، قال ماسك إن نموذجًا أوليًا للروبوت سيتم عرضه في «يوم الذكاء الاصطناعي» في تسلا يوم 30 سبتمبر، وفقًا لموقع «ذا فيرج». وسيقف «أوبتيموس» الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس الماضي، على ارتفاع 180 سم تقريبًا، وسيكون قادرًا على المشي بسرعة 8 كم في الساعة، ويرفع أثقالاً بوزن 70 كغ تقريبًا. وسيتم تصميم الروبوت للتعامل مع المهام «الخطيرة والمملة» في المصنع وغيرها من الأماكن، ولكنه سيكون «ودودًا» مثل الحيوان الأليف، على حدّ تعبير ماسك. ومن المتوقع أن يكون الروبوت قادرًا على التعامل مع مجموعة من الوظائف، مثل ربط البراغي بالسيارات بمفتاح ربط، والتقاط البقالة في المتاجر.
وتشير النماذج السابقة التي تم إصدارها سابقًا إلى أنه قد يشبه إلى حد كبير الروبوتات «إن إس 5» في فيلم الخيال العلمي الأمريكي «آي روبوت» من بطولة ويل سميث عام 2004.
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