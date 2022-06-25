بعد تجريم الإجهاض.. بايدن: حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

علق الرئيس الأمريكية، اليوم، على قرار المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارا بتجريم “الإجهاض” وهو ما وصفه البعض بالقرار التاريخي خصوصا بعد ارتفاع نسبة الإجهاض في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وأكد الرئيس “بايدن” أن حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر مع قرار المحكمة العليا بشأن حق الإجهاض، متابعا: ” الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ دستوريا”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه كان هناك مخطط سابق للرئيس الأسبق دونالد ترامب للتراجع عن هذا الحق وهذا تبديد لجهود تاريخية لإقرار المساواة في أمريكا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن.

ولفت “بايدن” في تصريحاته إلى أن التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية ثمانية قرون إلى الوراء!

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وبين أن الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس، مشددا أن عليه التدخل بإعادة إحياء قانون الإجهاض وأدعو الجميع لمواصلة الاحتجاج بشكل سلمي.