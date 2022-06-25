سيدات «الأحمر» يحرزن برونزية غرب آسيا لكرة الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - أحرز منتخب السيدات لكرة الصالات المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة، بعد ما فاز على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين، الجمعة، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ضمن لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجلت هدفي منتخبنا اللاعبتان الشيخة العنود بنت حمد آل خليفة ومنار إبراهيم.

وظفرت لاعبات منتخبنا بالميدالية البرونزية في البطولة، والتي قدمت فيه سيدات الأحمر أداء متميزًا وكن قريبين من التأهل للنهائي قبل الخسارة بصعوبة أمام السعودية صاحب الأرض في نصف النهائي بهدف دون مقابل.

وأشرف على منتخبنا في البطولة المدرب البرازيلي لينو بقائمة مكونة من 14 لاعبة: دلال عبدالله محمد، زهراء نزار حميد، الشيخة العنود بنت حمد آل خليفة، ياسمين فايز فؤاد، روز فايز فؤاد، منار إبراهيم جاسم، فاطمة حمد محمد، أميرة بدر سوار، حصة رياض العيسى، هاجر عبدالرحمن الأنصاري، روان نبيل العلي، ليليا جاويد سبكر، إيمان راشد الختال ووصال أحمد الياسي.