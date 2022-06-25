منتخب شباب اليد يتوجّه إلى المجر استعدادًا لبطولة آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يغادر منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد فجر اليوم (السبت) إلى المجر للمشاركة في البطولة الدولية الودية، التي تقام هناك في ظل الاستعدادات الجارية التي استعدادا للبطولة الآسيوية السابعة عشرة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 15-24 يوليو القادم.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبا، هم: كميل فؤاد، عبدالله عبدالكريم، سيد محمود الفلاحي، حسين علي أحمد، محمد مجيد عيسى، أحمد رضا علي، أحمد حسين علواني، علي أحمد الصائب، حسن خليل علي، مصطفى عيسى الحايكي، علي رضي العشيري، محمد حميد ربيع، علي محمود محمد، جاسم علي خميس، هشام أحمد عيسى، علي جميل ميرزا، علي أحمد المدني، محمود باسم الخنيزي.

ويترأس وفد المنتخب رئيس الاتحاد علي إسحاقي، ويتكون الجهازان الفني والإداري من إداري الفريق حسين الفردان، والمدرب عادل السباع ومساعده رائد المرزوق، والمحلل الفني فاضل عباس، ومدرب الحراس مكسيم، إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي باسم رباح.

منتخبنا يلعب أربع مباريات تجريبية في معسكره ويلاقي منتخب المجر في مباراتين، ومنتخبي بولندا والنمسا، على أن يعود إلى المملكة في الثاني من الشهر القادم لمواصلة تدريباته اليومية إلى حين موعد البطولة.

يذكر أن الأحمر الشاب يقع في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، والهند وباكستان، ويتأهل للدور الثاني المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، في حين تحدد أربع بطاقات آسيوية إلى كأس العالم 2023 كمقاعد إلى قارة آسيا.