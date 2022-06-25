ناشئو الأحمر يحققون الانتصار الثاني في تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرة الطاولة انتصاره الثاني في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة الطاولة، في التصفيات التي يستضيفها الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على صالة الاتحاد، إذ جاء الفوز البحريني على حساب عمان بثلاثة أشواط نظيفة.

وحرصت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على متابعة المواجهات التي شهدت حضور جماهيري.

ويشارك في التصفيات 5 منتخبات للناشئين (الرجال)، هي البحرين والأردن وفلسطين وعمان وقطر، و4 منتخبات للناشئات (الفتيات)، هي البحرين والعراق وسوريا والأردن.

وتمكن منتخبنا البحريني للناشئين من الفوز على عمان (3/‏ صفر)، إذ فاز اللاعب علي عباس على العماني أحمد سليم بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (11/‏6 و11/‏5 و11/‏8)، وفاز سلمان محمد على معاذ جمعة بثلاثية نظيفة بواقع (11/‏1 و11/‏4 و11/‏4)، بينما حسم سيد حسين المواجهة الثالثة على العماني محمد يوسف بواقع (11/‏6 و11/‏6 و11/‏9).

وفي المباراة الأخرى للناشئين، تمكن منتخب قطر من الفوز على منتخب فلسطين (3/‏ صفر)، إذ فاز الثلاثي عبدالله عبدالوهاب وخالد اليافعي وأحمد سعداوي على الثلاثي الفلسطيني عبدالله المغربي وماجد موسى وإسلام ياسين.

وتألقت لاعبات منتخبنا في المواجهة الأولى أمام العراق، إذ فاز منتخبنا (3/‏ صفر)، وفازت اللاعبة مريم العالي على العراقية سجه ماجد بثلاثية نظيفة بواقع (11/‏5 و11/‏7 و11/‏8)، وفازت اللاعبة أمروتا أميت على اللاعبة العراقية أسما علي بثلاثية نظيفة بواقع (11/‏9 و11/‏7 و11/‏6)، وفازت فاطمة العالي على العراقية راند رامي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت الأشواط البحرينية بواقع (11/‏8 و11/‏4 و11/‏5)، وللاعبة العراقية شوطين (11/‏7 و11/‏9).

وفي المباراة الأخرى، فاز منتخب سوريا للناشئات على الأردن (3/‏2)، في المواجهة الأولى فازت الأردنية بتول حسن على السورية ناية سليمان، والمباراة الثانية فازت السورية هند زازي على الأردنية زينة رضا، والثالثة الأردنية ميرا هاشم فازت على السورية إنانة كرديان، والرابعة فازت السورية هند زازي على الأردنية بتول حسن، والمواجهة الفاصلة فازت السورية ناية سليمان على الأردنية زينة رضا.

وكرمت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين بعد تحقيق انتصارين في التصفيات، وأشادت بمستوى اللاعبين خلال المباراتين وحرصهم على تقديم أفضل المستويات، والتي قادتهم لتحقيق الفوزين، متمنية للمنتخب التوفيق والنجاح في مشواره القادم.

وتسلمت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة هدية تذكارية من وفد منتخب فلسطين، إذ أعربت عن شكرها وتقديرها على هذه الهدية التذكارية، متمنية للمنتخب الفلسيطيني التوفيق والنجاح.

مباريات اليوم

وتتواصل اليوم السبت منافسات التصفيات، إذ ستقام مباراتان في الفترة الصباحية، فسيلتقي قطر مع العراق، ومنتخبنا سيلعب مع فلسطين، والمباراتان عند الساعة العاشرة والنصف على صالة الاتحاد. أما الفترة المسائية فسيلتقي منتخبنا للناشئين (الرجال) مع قطر، والمباراة الثانية ستجمع بين العراق وعمان، وفي فئة الناشئات (الفتيات) ستلعب فتيات البحرين مع سوريا، وفتيات العراق أمام الأردن، وجميع مباريات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساءً.