نقل 80 ألف من حجاج الداخل بالقطار هذا العام

أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل المُكلّف الدكتور ساعد بن سعيد الجهني لـ «دوت الخليج» أنه من الأعمال الجديدة لموسم حج هذا العام تنفيذ المرحلة الأولى للخيام المطورة بمشعر منى، ونفذتها شركة كدانة الذراع الرئيسي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي تعتبر غرف فندقية مقارنة بالخيام في السنوات السابقة، والمبادرة الأخرى تتمثل في تغطية مشعر عرفات بالكهرباء بدلا من الاعتماد على المولدات الكهربائية.

جاء ذلك بملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل تحت عنوان متحد، والذي ينظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بمشعر عرفات.

وأشار الدكتور الجهني إلى أن المبادرة الحديثة التي نعتزم القيام بها تنظيم رحلة القدوم لحجاج الداخل أيام السادس والسابع والثامن من شهر ذي الحجة، وتنظيم رحلة المغادرة يوم الثالث عشر بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، في مواقف كدي ومواقف الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وتطرق الجهني إلى أن الجديد أيضا وسيتخذ به قرار من الإمارة إتاحة فرصة تأدية حجاج الداخل لطواف الإفاضة يوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة بشكل منظم وممنهج، من خلال تسيير أفواج لمكة المكرمة لأداء هذا الركن من أركان الحج، ومن أراد تأجيله مع طواف الوداع سيتاح له ذلك.

وفيما يتعلق بالإعاشة في هذا العام، أوضح الجهني أنها ستكون مميزة فسيتم تحضيرها بمطابخ بمكة وتقدم طازجة (فرش) للحجاج، وتجهز بالمشاعر المقدسة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مطابخ نموذجية ولأول مرة عن طريق شركة كدانة.

وأكد أن الإعاشة ستكون مرضية لرغبات حجاج بيت الله الحرام وستعود البوفيهات المفتوحة بشكل مرضٍ للجميع.

وأضاف أن القطار سينقل 80 ألف حاجا هذا العام، ويعد ثلثي إجمالي أعداد الحجاج المقرر حجهم عن طريق حجاج الداخل بعد توقف لمدة عامين بسبب كورونا.

ويتضمن الملتقى معرضا مصاحبا لكافة الجهات والشركات المشاركة بتقديم الخدمات لحجاج الداخل، ويحتوي الملتقى على تجهيزات الإعاشة والنقل والتسكين والتقنية.