“هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” تعقد دورة متخصصة في إدارة الطيف الترددي وأهميته لعدد من الجهات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان “الطيف الترددي وأهمية إدارته”، لعدد من الجهات الوطنية في إدارة الطيف الترددي، وذلك ضمن مساعي الهيئة في تحقيق مبادراتها في نشر المعرفة النوعية والوعي تجاه الطيف الترددي وأهمية إدارته على المستوى الوطني بما يحقق الاستخدام الفعال لهذا المورد الوطني المحدود.

وتضمنت الدورة التعريف بالطيف الترددي وأهمية إدارته كمورد وطني محدود يتزايد عليه الطلب من مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة تنظيمات وإجراءات إدارة الطيف الترددي دولياً ومحلياً، حيث تم التطرق إلى دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنظيم هذا المورد وإلى لوائح الراديو الدولية التي تعد المرجع الدولي في توزيع استخدام الطيف الترددات على الخدمات الراديوية المختلفة، إلى جانب الإجراءات الدولية لتنسيق وحجز المدارات للخدمات الفضائية.

كما استعرضت إجراءات تخصيص الطيف الترددي للمستخدمين، إضافة إلى المراقبة الراديوية لاستخدام الترددات لضمان عملها في بيئة خالية من التداخلات اللاسلكية الضارة ومعالجتها.

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وتأتي هذه الدورة المتخصصة ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي لتنمية الكوادر الوطنية في مجال الطيف الترددي، لما يمثله من أهمية كونه موردا وطنيا محدوداً وعنصرا مهما في تعزيز الاقتصاد المحلي.