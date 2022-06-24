شاهد.. أهالي سيهات يرصدون تمساحا كبيرا على أحد سواحلها وجميعه صيادي الأسماك تعلق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشف جعفر الصفواني، وهو مستشار في جمعية صيادي الأسماك، آخر المستجدات المتعلقة بالبحث عن تمساح هارب رصده أهالي سيهات.
وأوضح في تصريحات لـ الإخبارية، أن مكان تواجد تمساح سيهات بعيد عن المناطق السكنية والكورنيش ولا يشكل خطرا وفرق البحث تكثف جهودها لاصطياده.
وأشار إلى أن التمساح قد يكون اشتراه أحد المواطنين قبل سن قوانين حظر بيعه، ووضعه في مزرعته واستطاع أن يهرب في الصرف الزراعي ومنه إلى البحر، أو أن أحدا رباه، ولما كبر، هربه، وعلى كل حال حرس الحدود متيقظ جدا في تلك المنطقة ولا خوف منه.
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