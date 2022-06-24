أمانة العاصمة المقدسة تقّدم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة “بلدي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تقدم أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.
وتهدف الأمانة من تقديم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.
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