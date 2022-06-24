لمرضى الضغط.. لا تجمع بين هذا التصرف وعلاج خفض الوزن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، مرضى الضغط بمتابعة صحتهم أولا بأول، وخصوصا عند تناول أدوية تتعلق بخفض الوزن.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: إذا كنت مريض ضغط وعلى علاج يومي وبدأت تأخذ إبر معيّنة لخفض الوزن فيجب أن تراقب ضغطك يومياً لتعديل جرعة الدواء مع الطبيب المتابع للحالة تفادياً لهبوط الضغط ومن ثَم الإغماء.
على جانب آخر أكد النمر أن التوتر والضغوط النفسية من الممكن أن تسبب أمراض عضوية في جسم الإنسان لم يكن يعاني منها من قبل، وكذلك قد تزيد الأمراض التي يعاني منها في السابق حِدَّةً.
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