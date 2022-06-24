اخبار الرياضه السعوديه أخضر التايكوندو يحصد 3 ميداليات في بطولة آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب أول ميدالية برونزية في تاريخ اللعبة في وزن 53 كيلوغراما، في منافسات بطولة آسيا الخامسة والعشرين للتايكوندو التي انطلقت اليوم (الجمعة) بمدينة تشنشون بكوريا الجنوبية، بعد تجاوزها في دور الـ 16 لاعبة منتخب طاجكستان وفوزها على السنغافورية في دور الثمانية.

كما حقق البطل فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 بعد تأهله لدور الـ 16 وفوزه على لاعب المنتخب الياباني في دور الثمانية قبل أن يخسر في نصف النهائي من بطل العالم السابق لاعب منتخب كوريا.

وكان اللاعب علي المدلي افتتح ميداليات المنتخب السعودي بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات البومسي لفئة الفردي تحت 50 سنة، ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لبطولة آسيا السابعة للبومسي. وكان بمقدور منتخبنا زيادة غلته من الميداليات في صراع البومسي غير أن إصابة اللاعبين محمد العباس وجعفر المصطفى بفايروس كورونا حرمتهما من الدخول في السباق على رغم وجودهما مع البعثة في كوريا.