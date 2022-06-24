“تعليم ينبع” ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - استكملت إدارة تعليم ينبع الاستعدادات كافة؛ لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية، اعتبارًا من يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ وحتى يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443هـ.

واعتمدت الإدارة التعليمية، اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، والتي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة .

وقال مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي: على اللجنة الإشرافية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي أولًا بأول، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة.

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وأضاف: اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة مزمنة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية لمتابعة سير الاختبارات، إضافة إلى لجنة الدعم الفني لفرز التقارير وتدوين الملاحظات، التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي.

ودعا “العطوي” الأسر إلى ضرورة التعاون مع المدارس في كافة الجوانب التربوية والتعليمية وخاصة فيما يتعلق بالاستعداد والتهيئة للاختبارات.