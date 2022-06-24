109 شاحنات إغاثية مقدمة من السعودية إلى اليمن خلال عشرة أيام

محمد بن مسعود - الدمام - عبرت 109 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو 2022م، تحمل على متنها 20,457 سلة غذائية، و 30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات تعز، لحج، حضرموت، أبين، المهرة، مأرب، شبوة، صعدة، الجوف، عدن.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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