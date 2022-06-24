شكرا لقرائتكم خبر عن بعروض مبهرة.. «جدار العجائب» يجذب زوار «سيتي ووك» بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حَوَّل "جدار العجائب" في منطقة سيتي ووك بموسم جدة ساحات المنطقة إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار، وذلك من خلال عروض الدي جيه والموسيقى حيث يجتمع زوار الموسم هناك يومياً لمشاهدة العروض الفنية الجميلة وإضاءتها المميزة التي تتميز بها سيتي ووك.

وأمام شاشة عرض يتجاوز حجمها 2160 متراً مربعاً تتوسط منطقة سيتي ووك يصطف زوار المنطقة يومياً لمشاهدة العروض المرئية والموسيقية في ساحة كبيرة، تستوعب العديد من الزائرين، كما تضم مكبرات صوت ذات جودة ومواصفات عالية تنقل الزائر في تجربة سينمائية مُختلفة.

ويحيط بـ"جدار العجائب" العديد من الأنشطة الترفيهية ومواقع الفعاليات الجاذبة، والخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي، وفعاليات أخرى تجعل المنطقة أشبه بمسرح كبير مهيأ للعروض المختلفة.

ويحرص زوار سيتي ووك على التقاط الصور التذكارية أمام "جدار العجائب" لحظة تأثيراته البصرية، وعروضه المتنوعة التي تضفي بعداً آخر من الجمال على جمال المنطقة.