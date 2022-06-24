شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأخيرة من حجاج العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل فجر اليوم وصول الدفعة الأخيرة من ضيوف الرحمن لمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم والقادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري من جمهورية العراق الشقيقة. وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري بأن المدينة استقبلت على مدار الأيام الماضية 8349 حاجاً، قدمت لهم الرعاية كاملة منذ وصولهم وسط منظومة خدمات متكاملة، إلى جانب تقديم الإجابة عن استفساراتهم والنصائح المتعلقة في مناسك الحج والعمرة وتسليمهم هدية الحرمين من المصحف الكريم. يذكر أن المدينة تضم العديد من الإدارات وأفرع الوزارات لخدمة ضيوف الرحمن كأمانة المنطقة والشؤون الصحية والتعليم والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والإفتاء والهلال الأحمر والرياضة والشباب والجهات التطوعية وتشرف على أعمالها إمارة المنطقة.