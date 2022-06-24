اخبار دوليه – المحكمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العليا‭ ‬تلغي‭ ‬الحق‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬الإجهاض

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العليا،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬قرارا‭ ‬يلغي‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬الإجهاض،‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬تاريخي‭ ‬ينهي‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬الدستورية‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمليات‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬“فرانس‭ ‬برس”‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬القضايا‭ ‬إثارة‭ ‬للجدل‭ ‬والانقسام‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬توترات‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬المحافظون‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬للمراة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬أو‭ ‬تمنع‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬لكل‭ ‬ولاية‭.‬

وأعلنت‭ ‬المحكمة‭: ‬“الدستور‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض،‭ ‬وبهذا‭ ‬تعاد‭ ‬سلطة‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الإجهاض‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬وممثليهم‭ ‬المنتخبين”‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬تقدم‭ ‬أعضاء‭ ‬ديمقراطيون‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬“غوغل”‭ ‬بطلب‭ ‬بشأن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عيادات‭ ‬الإجهاض‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“يو‭ ‬إس‭ ‬توداي”‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬طالبوا‭ ‬“غوغل”‭ ‬بحماية‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬والإعلانات‭ ‬التي‭ ‬ترشد‭ ‬إلى‭ ‬عيادات‭ ‬ومنشآت‭ ‬طبية‭ ‬تعارض‭ ‬الإجهاض‭.‬

وأرجع‭ ‬نواب‭ ‬الكونغرس‭ ‬طلبهم‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬المضللة‭ ‬حول‭ ‬عيادات‭ ‬الإجهاض‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬للخطر‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيناتور‭ ‬مارك‭ ‬وارنر‭ ‬والسيناتور‭ ‬إليسا‭ ‬سلوتكين‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬تصنيف‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬وإظهار‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العيادة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬تجري‭ ‬بالفعل‭ ‬عمليات‭ ‬الإجهاض‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬تعارضه،‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬النساء‭ ‬نحو‭ ‬العيادات‭ ‬المزيفة‭ ‬التي‭ ‬تتاجر‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الخاطئة‭.‬