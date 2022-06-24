اخبار دوليه – النعيمي‭ :‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬أحد‭ ‬المسارات‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات،‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬تشريعية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬تنموية‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬ونوّه‭ ‬بأن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬مشجعة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والجاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬تشريعات‭ ‬متطورة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬وخططها‭ ‬للتعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬نحو‭ ‬جذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المعززة‭ ‬لبيئة‭ ‬الأعمال؛‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬جلياً‭ ‬خلال‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

وأضاف‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬تكرس‭ ‬للاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وترسخ‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬بكافة‭ ‬مساراتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأربع‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وما‭ ‬تخللها‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬اقتصاديات‭ ‬جراء‭ ‬تداعيات‭ ‬الجائحة‭ ‬أثبت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالاً‭ ‬للشك‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬يعملان‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬متوازية‭ ‬ومكملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬