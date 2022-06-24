اخبار دوليه – الإمارات‭ ‬ترسل‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬عاجلة‭ ‬لمتضرري‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - ارسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فجر اليوم طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوست الأفغانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلال في أفغانستان، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضية.
ولقي 1500 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من ألفين آخرين كما تضررت مئات المنازل بسبب الزلزال الذي أدى إلى انزلاقات أرضية.
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