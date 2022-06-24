اخبار دوليه – الإمارات‭ ‬ترسل‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬عاجلة‭ ‬لمتضرري‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - ارسلت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬طائرة‭ ‬تحمل‭ ‬30‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬العاجلة‭ ‬لمتضرري‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬44‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬خوست‭ ‬الأفغانية،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬بتسيير‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬لإغاثة‭ ‬متضرري‭ ‬الزلال‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسة‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وهيئة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬اللوجستي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإغاثة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الاماراتية‭ ‬استمراراً‭ ‬لنهج‭ ‬الخير‭ ‬الإماراتي،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المتضررين‭ ‬والفقراء‭ ‬والمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ترسيخاً‭ ‬لقيمة‭ ‬العطاء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬اتسمت‭ ‬بها‭ ‬الامارات‭ ‬طيلة‭ ‬الخمسين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭.‬

ولقي‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفين‭ ‬آخرين‭ ‬كما‭ ‬تضررت‭ ‬مئات‭ ‬المنازل‭ ‬بسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انزلاقات‭ ‬أرضية‭.‬