أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، الموافق 24 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9482
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
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الدرهم الإماراتي 1.0209
الدينار البحريني 9.9469
الدينار الكويتي 12.2369
الريال العماني 9.7390
الريال القطري 1.0297
الجنيه الإسترليني 4.6026
الين الياباني 0.0279
فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 % إلى 104.19 في آسيا، بعد ارتفاعه في اليوم السابق 0.19 % الذي كان مدفوعًا في الغالب بانخفاض اليورو.
ويتجه الدولار نحو أول خسارة أسبوعية خلال يونيو الجاري، بينما يواصل المستثمرون تقييم سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وما إذا كانت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ركود.
وفي السياق ذاته، سجل الروبل الروسي، خلال نهاية الأسبوع مبلغ 52.3 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2015، ويستمر الروبل في الابتعاد عن المستوى الذي وصل إليه مطلع مارس الماضي عندما سجل 139 مقابل الدولار، بعد فرض العقوبات الدولية على روسيا.
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